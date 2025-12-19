Avellino-Palermo, i convocati di Biancolino: sette i giocatori assenti domani

Attraverso i propri canali ufficiali l'Avellino ha pubblicato una nota con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Raffaele Biancolino per la gara di domani contro il Palermo, valida per la 17ª giornata del campionato di Serie B.

Portieri: Iannarilli, Daffara

Difensori: Missori, Cagnano, Cancellotti, Simic, Enrici, Fontanarosa, Milani, Manzi

Centrocampisti: Palmiero, Gyabuaa, Palumbo, Sounas, Besaggio

Attaccanti: Tutino, Patierno, Russo, Biasci, Crespi, Lescano, Panico

Indisponibili

Marco Armellino sta recuperando dopo una lesione al muscolo soleo di sinistra.

Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno.

Andrea Favilli: ha ripreso ad allenarsi in gruppo dopo il percorso riabilitativo e di riatletizzazione.

Justin Kumi ha avviato il programma di recupero in seguito alla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra.

Roberto Insigne sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra.

Matteo Marchisano sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione muscolare al flessore destro.

Pasquale Pane sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo ileo-psoas di sinistra.