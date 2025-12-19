Frattesi si guarda intorno per gennaio, Ranocchia lo capisce: "Uno così giovane vuole giocare"
Davide Frattesi anche stasera parte dalla panchina, nella formazione titolare dell'Inter contro il Bologna in semifinale di Supercoppa è ancora una volta Barella a giocare titolare in median. Queste le dichiarazioni in merito dell'ex capitano nerazzurro Andrea Ranocchia, tra campo e soprattutto calciomercato:
"Frattesi si guarda intorno? È una scelta personale, è un giocatore forte e all'Inter la concorrenza è spietata. Fa fatica a trovare spazio, è una scelta personale e della società. Un giocatore così giovane vuole giocare".
Editoriale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
