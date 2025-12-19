Frattesi si guarda intorno per gennaio, Ranocchia lo capisce: "Uno così giovane vuole giocare"

Davide Frattesi anche stasera parte dalla panchina, nella formazione titolare dell'Inter contro il Bologna in semifinale di Supercoppa è ancora una volta Barella a giocare titolare in median. Queste le dichiarazioni in merito dell'ex capitano nerazzurro Andrea Ranocchia, tra campo e soprattutto calciomercato:

"Frattesi si guarda intorno? È una scelta personale, è un giocatore forte e all'Inter la concorrenza è spietata. Fa fatica a trovare spazio, è una scelta personale e della società. Un giocatore così giovane vuole giocare".