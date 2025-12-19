Il Bologna riacciuffa l'Inter: mani goffo in area di Bisseck e rigore dell'1-1 di Orsolini
Il Bologna ripristina l'equilibrio a Riyadh. Dopo il vantaggio firmato da Thuram al 2', è Riccardo Orsolini a firmare l'1-1 su calcio di rigore. Il penalty, calciato centralmente, è stato provocato da un goffo fallo di mano di Bisseck in area di rigore. Bologna-Inter 1-1 al 35'.
