Monza-Carrarese, i convocati di Bianco: out Caprari. Torna il giovane Capolupo

Attraverso i propri canali ufficiali il Monza ha pubblicato una nota con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Paolo Bianco per la gara di domani contro la Carrarese, valida per la 17ª giornata del campionato di Serie B.

Rispetto al match dello scorso weekend contro il Venezia torna in distinta Capolupo in difesa. Assente, invece, Caprari in attacco.

Portieri: Pizzignacco, Thiam, Strajnar

Difensori: Brorsson, Lucchesi, Izzo, Azzi, Ravanelli, Delli Carri, Birindelli, Bakoune, Capolupo, Carboni

Centrocampisti: Obiang, Sardo, Colombo, Galazzi, Ciurria, Pessina

Attaccanti: Maric, Keita, Álvarez, Petagna, Mota Carvalho

In vista del match contro la formazione toscana il tecnico dei brianzoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia: “Caprari e Colpani sono assenti, il primo si è fermato nel finale e bisogna attendere i referti medici. Obiang invece partirà dopo questa gara. Keita? La sua storia dice che negli anni difficilmente ha finito una gara, ha bisogno di trovare continuità, ma quando parte dall’inizio è perché è al 100%. - conclude Bianco – Sul mercato parlo con Burdisso tutti i giorni e la società si farà trovare pronta se ci sarà bisogno”.