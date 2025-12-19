Bari-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Galletti col doppio trequartista dietro Gytkjaer
Arrivano le formazioni ufficiali di Bari-Catanzaro, anticipo delle 20:30 valido per la 17ª giornata del campionato di Serie B.
Galletti in campo con una novità di modulo: due trequartisti alle spalle di una punta. I due in questione sono Maggiore e Rao, con Gytkjaer come unico riferimento. Per il resto tutto invariato rispetto allo 0-0 di Bolzano, con il solo Burgio che prende il posto di Dorval impegnato con la Coppa d'Africa.
Calabresi che invece confermano in blocco la formazione che ha superato l'Avellino nello scorso weekend.
Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Kassama, Pucino, Nikolaou; Dickmann, Braunoder, Verreth, Burgio; Maggiore, Rao; Gytkjaer. Allenatore: Vivarini
Catanzaro (3-4-1-2): Pigliacelli; Cassano, Brighenti, Antonini; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D'Alessandro; Cisse; Iemmello, Pittarello. Allenatore: Aquilani.