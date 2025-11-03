TMW
Livorno, traballa la panchina di Formisano: spunta il nome di Pavanel
Sono ore ancora incerte in casa Livorno, con la panchina di mister Alessandro Formisano che sembra essere ancora in bilico. Secondo quanto raccolto da TMW in caso di esonero il club labronico avrebbe individuato diversi profili per sostituire Formisano, fra questi c'è anche Massimo Pavanel, tecnico reduce dall'esperienza sulla panchina della Casertana nella passata stagione.
