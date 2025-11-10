A Livorno si pensa già al post Formisano? Tanti i nomi emersi, resiste Pavanel

Si attende ormai solo l'annuncio ufficiale, ma di fatto l'avventura di mister Alessandro Formisano al Livorno si è conclusa. Dure, e ingenerose, le parole del presidente Joel Esciua nel post gara di ieri, dopo il ko contro il Carpi: "Il mister un paio di volte è riuscito a cavarsela con prestazioni di carattere e buona qualità contro Bra e Sambenedettese, ma questo credito di fiducia è esaurito. Serve un allenatore che possa dare una scossa, cambiare per cambiare non avrebbe senso. Serve un tecnico importante".

Ecco quindi che è scattato il toto allenatore, dal quale però si tira fuori Alfonso Greco, uno dei nomi che nel recente passato era stato sondato: il trainer, quest'oggi, è tornato alla Torres. Resiste invece il nome di Massimo Pavanel, del quale avevamo parlato la scorsa settimana, ma adesso, come si legge sull'edizione on line de Il Tirreno, spunta anche il nome di Giorgio Gorgone, accostato anche alla panchina del Pescara; più defilata l’ipotesi che porta a Gianluca Savoldi, che però piace al presidente Joel Esciua.

Una margherita piuttosto ampia, però, quella proposta. La speranza è che la società abbia le idee più chiare, perché i profili emersi sono diversi tra loro, e questo continuo tentennamento dimostra solo la tanta confusione che si sta vivendo in questo momento nel club. Vedremo se domani la conferenza stampa del presidente chiarirà qualche aspetto.