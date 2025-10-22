Serie C, i marcatori: Salvemini del Benevento a oggi il migliore della categoria
Nel pomeriggio di ieri, martedì 21 ottobre, è andata verso la sua conclusione la 9ª giornata del campionato di Serie C, che si completerà poi questo pomeriggio, quando, per il Girone B, si giocherà Juventus Next Gen-Campobasso: la gara, allora, era stata rinviata per impegni con le Nazionali di alcuni giocatori bianconeri. Stessa cosa che è stata per Inter U23-Renate (in questo caso impegni per i milanesi), il match giocato ieri. Da tenere presente, però, che il campionato di terza serie ha mandato in archivio già 10 turni.
A ogni modo continua a prendere forma la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.
Di seguito la classifica marcatori aggiornata:
GIRONE A
7 gol: Rauti (Vicenza)
5 gol: La Gumina (2; Inter U23)
4 gol: Di Molfetta (1; Union Brescia), Fabbro (Virtus Verona), Giannotti (Trento), Maistrello (Union Brescia), Mastroianni (1; Pro Patria), Minesso (Arzignano), Morra (1; Vicenza), Sipos (1; Lecco)
3 gol: Bertoli (1; Ospitaletto), Comi (Pro Vercelli), Da Graca (Novara), Dore (Pergolettese), Lombardi (AlbinoLeffe), Malotti (2; Lumezzane), Morselli (Alcione), Rolando (Lumezzane), Spagnoli (Union Brescia), Spinaccè (Inter U23), Stuckler (1; Vicenza), Udoh (Pro Patria), Vertainen (Triestina)
2 gol: Akammadu (Giana Erminio), Alcides (Dolomiti Bellunesi), Anelli (Renate), Boffelli (Arzignano), Capone (1; Trento), Cazzadori (Union Brescia), Clemenza (Dolomiti Bellunesi), Delcarro (Renate), Fiordilino (Inter U23), Furrer (Lecco), Gaddini (Cittadella), Gobbi (Ospitaletto), Gualandris (Ospitaletto), Gunduz (Triestina), Ionita (Triestina), Kamate (Inter U23), Lupinetti (AlbinoLeffe), Mallahi (Pro Vercelli), Mandelli (AlbinoLeffe), Metlika (Lecco), Mignanelli (Dolomiti Bellunesi), Parlati (AlbinoLeffe), Parker (Pergolettese), Patanè (Virtus Verona), Pellegrini (1; Trento), Pirola (Alcione), Rada (Vicenza), Spalluto (1; Renate), Toci (Dolomiti Bellunesi), Toffanin (Virtus Verona), Topalovic (Inter U23), Zanellato (Lecco)
GIRONE B
6 gol: D’Uffizi (Ascoli), Tenkorang (Ravenna)
5 gol: Bifulco (Campobasso), Bruzzaniti (1; Pineto), Eusepi (1; Sambenedettese), Tavernelli (Arezzo)
4 gol: Bellini (Pianese), Cortesi (Carpi), Dubickas (Ternana), Gori (1; Ascoli), Leonetti (1; Campobasso), Spini (Ravenna), Varela (Arezzo)
3 gol: Bernardotto (1; Guidonia Montecelio), Deme (Juventus NG), Ferrante (Ternana), Luciani (Ravenna), Motti (Ravenna), Musso (Torres), Pattarello (1; Arezzo), Petrelli (1; Forlì), Postiglione (Pineto), Rizzo Pinna (Ascoli), Sinani (Bra), Ravasio (1; Arezzo),
2 gol: Baldini (Bra), Casarini (Carpi), Chakir (Ascoli), Chierico (Arezzo), Cioffi (Livorno), Dionisi (2; Livorno), Franzolini (Forlì), Germinario (Pineto), Giunti (Perugia), Jallow (Vis Pesaro), Konate (Sambenedettese), Lepri (Rimini), Longobardi (Rimini), Macrì (Forlì), Menarini (Forlì), Milanese (Ascoli), Minaj (Bra), Rossini (Carpi), Sall (Carpi), Signorini (Gubbio), Spavone (Guidonia Montecelio), Stabile (Vis Pesaro), Tourè (Sambenedettese), Vacca (Juventus NG), Vezzoni (Vis Pesaro), Vitali (Pontedera)
GIRONE C
8 gol: Salvemini (2; Benevento)
7 gol: Gomez (Crotone)
6 gol: Chiricò (1; Casarano), Lunetta (Catania), Nepi (Giugliano)
5 gol: Bentivegna (1; Casertana), Cuppone (Audace Cerignola), Manconi (Benevento)
4 gol: D’Auria (Potenza), D’Ursi (Sorrento), Emmausso (1; Audace Cerignola), Energe (Picerno), Forte (1; Catania), Inglese (Salernitana), Malcore (Casarano), Mazzocchi (Cosenza), Zunno (Crotone)
