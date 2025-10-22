Juve NG, oggi c'è il Campobasso. Deme: "Sarà una prova di maturità, anche in ottica classifica"

In campo questo pomeriggio la Juventus Next Gen, che sfiderà il Campobasso tra le mura amiche del 'Moccagatta', in occasione del recupero del match valido per la 9ª giornata del Girone B di Serie C; al tempo, il confronto fu rinviato per impegni dei nazionali bianconeri.

E, come si legge sui canali ufficiali del club, a fare il punto della situazione sui torinesi, è stato l’attaccante classe 2005 Serigne Deme, che è chiaramente partito da un'analisi della partita di domenica vinta contro il Rimini: "Domenica a Rimini è stato importante vincere perché venivamo da due sconfitte, e serviva una reazione. Io scendo in campo sempre per dare il massimo per la squadra, dando tutto sul rettangolo verde. Poi ovviamente fare gol è ciò che tutti gli attaccanti vogliono fare, però quello che contava era la vittoria e siamo contenti di averla centrata. Adesso, come ci ha detto anche il mister in questi giorni, contro il Campobasso abbiamo una prova di maturità perché conquistando i tre punti potremmo trovarci in un’ottima posizione di classifica".

A proposito di mister, ecco un suo parere su Massimo Brambilla: "È stato fondamentale. Sin da subito non mi ha dato alcuna pressione, mi ha fatto lavorare serenamente e questo mi ha aiutato tanto. Purtroppo pochi giorni dopo il mio arrivo a gennaio ho avuto un infortunio che ha rallentato un po’ il mio inserimento in squadra lo scorso anno, ma in questa nuova stagione mi ha dato e mi sta dando molta fiducia. E mi trovo molto bene anche con i compagni, siamo tutti giovani e oltre al rapporto come compagni di squadra stiamo legando dal punto di vista personale".

Nota conclusiva, sul suo personale: "Mi ritengo un attaccante molto veloce e duttile, infatti il mister in questi mesi mi ha schierato come punta centrale, trequartista, esterno. Voglio migliorarmi nel gioco nello stretto, essere più decisivo nei dribbling e nella gestione della palla quando gli spazi si riducono. Il mio obiettivo è quello di arrivare a realizzare più gol e più assist possibili, sempre per aiutare la squadra a raggiungere traguardi ambiziosi".