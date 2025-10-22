Conte crolla ad Eindhoven, il PSV dilaga con 6 gol: gli highlights della partita
Il Napoli crolla in Olanda sotto un pesantissimo 6-2. Questo il risultato finale con il quale la squadra di Antonio Conte esce dal Philips Stadion di Eindhoven, la seconda sconfitta in tre giornate nella fase campionato di Champions League. L'illusione del vantaggio iniziale di McTominay viene infatti spazzata via dalla rimonta dei padroni di casa.
Prima lo sfortunato autogol di Buongiorno, poi il pasticcio di Beukema che spalanca a Saibari il contropiede del 2-1. Da lì in poi il Napoli alza bandiera bianca e dopo neanche 10' incassa il terzo gol di Man. E il cartellino rosso rosso diretto a Lucca per proteste non fa altro che peggiorare le cose: arrivano il quarto gol (ancora Man), il quinto (Pepi), e il sesto a firma Driouech. Intervallati dalla seconda rete personale di McTominay che però non alleggerisce lo scenario pesante.
Di seguito i gol e gli highlights della partita:
