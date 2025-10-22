Serie C, oggi l'ultimo recupero della 9ª giornata: in campo Juventus NG-Campobasso
Con la giornata di ieri, è andata in archivio la 9ª giornata per quel che concerne il Girone A di Serie C, ma suddetto turno verrà completato quest'oggi quando, alle 14:30, si giocherà - al 'Moccagatta' di Alessandria - la sfida del Girone B tra Juventus Next Gen e Campobasso: il confronto, esattamente come quello giocato ieri tra Inter U23 e Renate (concluso 1-1), fu allora rinviato per impegni con le Nazionali di svariati giocatori delle due formazioni Under 23. Oggi, quindi, il recupero.
A ogni modo, ricordiamo che la Serie C ha già mandato in archivio 10 turni, con l'11esimo ormai sempre più prossimo: si torna infatti in campo già a partire da venerdì.
Intanto, in vista dell'impegno pomeridiano, ricordiamo quella che è stata la 9ª giornata del Girone B, con annessa classifica chiaramente però aggiornata dopo la 10ª:
Arezzo-Gubbio 1-0
4' [rig.] Cianci
Bra-Carpi 1-3
6' Panelli (C), 41' Cortesi (C), 53' Minaj (B), 71' Lombardi (C)
Perugia-Rimini 0-1
25’ Lepri
Forlì-Ternana 1-1
49' Petrelli (F), 59' Ferrante (T)
Guidonia Montecelio-Pianese 1-0
82' Bernardotto (G)
Pineto-Livorno 3-0
5' Postiglione, 45’+1 Schirone, 73' Lombardi
Vis Pesaro-Torres 0-0
Ascoli-Pontedera 5-0
31' Rizzo Pinna, 36' e 65' D'Uffizi, 53' Milanese, 85' [rig.] Corazza
Sambenedettese-Ravenna 0-1
22' Luciani
Mercoledì 22 ottobre, ore 14:30
Juventus Next Gen-Campobasso
CLASSIFICA: Arezzo 27, Ascoli 24, Ravenna 24, Ternana 17, Forlì 16.Guidonia Montecelio 16, Carpi 15, Sambenedettese 14, Juventus Next Gen 14*, Pineto 14, Pianese 13, Gubbio 13, Campobasso 12*, Vis Pesaro 12, Livorno 10, Pontedera 8, Torres 6, Bra 6, Perugia 3, Rimini -2
* una gara in meno
N.B: Rimini penalizzato di 12 punti
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.