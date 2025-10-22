Il Renate pareggia con l'Inter U23. Foschi: "Felice. Nella ripresa, abbiamo dettato noi il ritmo"

Nella giornata di ieri, è tornato in campo il Renate, che ha affrontato l'Inter U23 nel recupero della 9ª giornata del Girone A: la gara, a suo tempo, era stata rinviata per impegni con le Nazionali di svariati giocatori della formazione milanese. E ieri, all''U-Power Stadium', il confronto è terminato sul punteggio di 1-1.

Un risultato che lascia soddisfatto il tecnico delle pantere brianzole Luciano Foschi, che ai canali ufficiali del club ha così parlato nel post gara: "Penso che il risultato finale sia giusto. Sapevamo che avremmo affrontato una squadra forte, e nella prima mezzora abbiamo faticato a prendere le misure. Abbiamo sofferto quando c'era da farlo, poi siamo venuti fuori alla distanza e la squadra mi è piaciuta molto. Credo che nel secondo tempo abbiamo dettato noi il ritmo e abbiamo avuto quasi sempre il pallino del gioco. Ci è mancata solo la finalizzazione, ma è un punto di valore".

Ha poi proseguito: "È un gruppo che mi piace molto, perché li vedo tutti molto coinvolti e con il giusto spirito, a prescindere dal minutaggio che stanno avendo. Dobbiamo continuare a insistere e avere ancora più entusiasmo".

In conclusione, quindi: "Siamo una società piccola, ma che come sempre ha voglia di raggiungere il prima possibile la salvezza e poi sognare. Quindi dobbiamo essere meno timorosi e avere più coraggio in ogni frangente della gara".