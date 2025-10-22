Incredibile a Madrid: prime (ingenerose) critiche a Mastantuono. Ma Xabi non ascolterà

Xabi Alonso che non fa distinzioni tra figli e figliastri, giovani e senatori, ha deciso da subito di lanciare nella mischia Franco Mastantuono. Che è arrivato al Real Madrid con l'etichetta di potenziale fenomeno e che già dalle prime giocate ha dimostrato tutto quel che di buono di lui s'era visto in Argentina. E non certo in uno stadio semplice, in una squadra facile da sopportare e supportare. Al Monumental, stadio del River Plate, era già diventato giovane stella, il salto in Europa è stato triplo. Ma a Madrid sono particolarmente esigenti…

E non è un caso che in Argentina si stupiscano che nella capitale spagnola arrivino già delle piccole e sparute critiche nei confronti dell'Eminem del Madrid. "Mi chiamano così i compagni di squadra", dice il platinato trequartista del Real. I cinquantacinque minuti contro il Getafe non sono stati certo memorabili ed esaltanti, Xabi Alonso pur di puntare su di lui ha tenuto fuori Vinicius e Arda Guler. Però da qui alle critiche ce ne corre, eppure sulle frequenze di Cope, Mastantuono è stato definito "inefficace", "sostituito troppo tardi", e "prevedibile nei movimenti".

Ingenerose, come critiche. Anche perché stava recuperando da un sovraccarico che era emerso durante le gare amichevoli con l'Argentina. Critiche che non ascolta e non ascolterà certo Xabi Alonso, oggi alla guida del Real Madrid che sfida in Champions contro la Juventus. Anche perché non guarda la carta d'identità e lo status nobiliare, figuriamoci se s'interessa di critiche che può spazzar via anche solo una giocata nei confronti di una gemma pura che sta lanciando con coraggio e senza paure.