Inter U23, Vecchi sbotta: "Contro il Renate ci manca un rigore netto su La Gumina"

"Abbiamo fatto una buonissima gara, in particolare nel primo tempo, che avremmo dovuto chiudere in vantaggio. Invece, nell'unica chance concessa, il Renate ci ha fatto gol. Il secondo tempo è stato più equilibrato, nessuno ha avuto grosse occasioni, anche se di positivo c'è che abbiamo provato a vincere la gara fino all'ultimo": così, dopo il pareggio di 1-1, contro il Renate, il tecnico dell'Inter U23 Stefano Vecchi, le cui dichiarazioni son state riprese nel post gara da fcinternews.it

Il match giocato era il recupero della 9ª giornata del Girone A di Serie C, allora rinviata per impegni dei nazionali della formazione milanese: "Credo che andare a giocare nelle Nazionali sia un'esperienza formativa, che deve dare un qualcosa in più, sotto tutti gli aspetti. Qualcuno gioca in U21, alcuni si allenano in prima squadra e alzano clamorosamente il livello. Poi ciò che imparano lo devono portare qui. Il giocare più volte in una settimana incide sia fisicamente che mentalmente nel preparare la partita e nel riuscire ad essere sempre sul pezzo, ma sapevamo che a noi sarebbe toccata questa sorte. Ma non ci facciamo abbattere".

Al netto di ciò, il tecnico ha poi proseguito sul match: "A nostro avviso manca un rigore evidentissimo su La Gumina, abbiamo chiamato l'FVS ma secondo l'arbitro era un rigorino. Non ha detto 'non è niente', quindi mi chiedo perché non abbia cambiato idea. Per noi era un rigore clamoroso, lui era invece di diverso avviso, ma al netto di ciò, dovevamo comunque essere più attenti. E sfruttare meglio il primo tempo, questa è una categoria così".