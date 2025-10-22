Augello: "Solo il 'Barbera' fa vivere certe emozioni. Voglio riportare il Palermo in A"

Come si legge sul portale stadionews.it, nel corso di Radio TV Serie A, è intervenuto l'esterno difensivo del Palermo Tommaso Augello, che ha fatto il punto della situazione sul momento che stanno vivendo i rosanero, allo stato attuale secondi in classifica nel campionato di Serie B: "Qui c’è grande ambizione, un pubblico straordinario e una società che merita altri palcoscenici. Sono venuto qua per aiutare a riportare il club dove merita, stiamo instaurando delle basi importanti, in una ambiente dove ci sono ambizione, passione e professionalità".

Aggiunge poi: "Sono pochi gli stadi che riescono a trasmettere le emozioni che trasmette il 'Barbera', e anche dove ci alleniamo abbiamo veramente tutto per far bene e stare al massimo. Ho scelto questo progetto importante perché spero di tornare dove meritiamo, ci tengo a ribardilo".

Nota conclusiva, poi al tecnico dei siciliani, Filippo Inzaghi, che solo qualche mese fa ha riportato in Serie A il Pisa: "Ha avuto subito feeling con la piazza, fin dal primo incontro. Il tutto lo ha trasmesso anche a noi, quella voglia e quella determinazione di raggiungere l’obiettivo. Ci dice di curare tutti i dettagli, è abbastanza metodico nella preparazione della partita. Gli piace fare le stesse cose, non so se per scaramanzia".