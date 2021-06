Amelia: "Le trattative societarie non mi riguardano, davanti a tutto c'è il bene del Livorno"

"In tutti i casi la programmazione con i dirigenti sarebbe anche fatta, ma la certezza di quello che farà il Livorno dipende anche dal buonsenso della Federazione. In ogni caso l’extra campo non ha bloccato di certo idee, lavoro e programma, bisogna essere comunque pronti e preparati e noi lo siamo. Se resterò? La mia decisione va verso questa direzione ma non so se verranno prese altre decisioni. Le trattative societarie non sono situazioni che riguardano me, qualsiasi sarà l’epilogo davanti a tutto ci sarà sempre il bene del Livorno”: così due giorni fa, a quilivorno.it, Marco Amelia, allenatore che ha traghettato il Livorno nell'ultima parte della disgraziata stagione da poco in archivio.

Chiaro, però, che la mancata ricapitalizzazione del club e le dimissioni del CdA cambiano le carte in tavola. Da capire quindi se con scenari diversi il nome dell'ex portiere sarebbe sempre un valido profilo cui ripartire.