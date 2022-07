ufficiale Tanti annunci per la Pistoiese, e pezzi pregiati dalla C. Ecco Caponi e Benassi

Arrivano i primi nuovi innesti per la Pistoiese che si troverà ad affrontare il campionato di Serie D, e oltre a pezzi certi per la categoria (come a esempio Gaston Ezequiel Corado, Manuele Giustarini e Andrea Zini) si è assicurata anche due elementi di esperienza provenienti dalla C: per la difesa è arrivato l'ex Lucchese Maikol Benassi, per il centrocampo l'ex capitano del Pontedera Andrea Caponi.