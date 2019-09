20 settembre 1989, prima doppietta di Roberto Baggio in Nazionale

© foto di Andrea Pasquinucci

Il 20 settembre 1989 a Cesena si gioca un'amichevole di preparazione a Italia '90: la Nazionale di Azeglio Vicini affronta la Bulgaria. Si mette in luce Roberto Baggio, che segna la sua prima doppietta in azzurro. Il fantasista, per l'occasione con la maglia numero 7, apre le marcature al 18' su calcio di rigore, rete numero 500 dell'Italia in partite casalinghe. Al 34' servito da Vialli ancora Baggio deposita in rete dopo aver scartato il portiere. Nel secondo tempo Andrea Carnevale e un'autorete di Iliev chiudono sul risultato finale di 4-0.