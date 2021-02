26 febbraio 2006, la Roma vince il derby e conquista l’undicesima vittoria consecutiva

Il 26 febbraio 2006 la Roma stabilisce il record di vittorie consecutive, nella partita più importante per la Capitale: il derby. I giallorossi di Luciano Spalletti superano per 2-0 la Lazio grazie alle reti di Taddei e Aquilani. Undicesimo successo consecutivo e record assoluto, in precedenza appartenuto alla Juventus 1931-32, al Milan 1950-51 e al Bologna 1963-64 che viene superato. Il record si fermerà la settimana successiva per mano dell'Inter che bloccherà la Roma sull'1-1. Proprio i nerazzurri stabiliranno nella stagione successiva il nuovo record di vittorie consecutive.