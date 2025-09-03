Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Svincolatosi dal Pisa, Rus torna in patria: il rumeno firma con l'Universitatea Craiova

Svincolatosi dal Pisa, Rus torna in patria: il rumeno firma con l'Universitatea Craiova
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:11Calcio estero
di Pierpaolo Matrone

Svincolatosi dal Pisa, Adrian Rus torna in patria. Il difensore rumeno ricomincia dall'Universitatea Craiova dopo la stagione trascorsa all'ombra della Torre in Serie B. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "L'Universitatea Craiova ha raggiunto oggi un accordo con il nazionale rumeno Adrian Rus, che ha firmato un contratto valido per un anno.

Il nuovo difensore centrale di Ştiința ha precedentemente giocato per squadre come Pisa, Pafos, FC Fehervar, Sepsi OSK e Balmazujvaros. Ha anche giocato 22 partite con la nazionale rumena. In bocca al lupo nella famiglia biancoblu!".

