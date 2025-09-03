Ufficiale
Svincolatosi dal Pisa, Rus torna in patria: il rumeno firma con l'Universitatea Craiova
TUTTO mercato WEB
Svincolatosi dal Pisa, Adrian Rus torna in patria. Il difensore rumeno ricomincia dall'Universitatea Craiova dopo la stagione trascorsa all'ombra della Torre in Serie B. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "L'Universitatea Craiova ha raggiunto oggi un accordo con il nazionale rumeno Adrian Rus, che ha firmato un contratto valido per un anno.
Il nuovo difensore centrale di Ştiința ha precedentemente giocato per squadre come Pisa, Pafos, FC Fehervar, Sepsi OSK e Balmazujvaros. Ha anche giocato 22 partite con la nazionale rumena. In bocca al lupo nella famiglia biancoblu!".
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Raimondo De Magistris L'allarme di Rovella e le spiegazioni del Capitano fanno luce sul nuovo corso azzurro e su cosa davvero non ha funzionato con Spalletti. Cosa succede a Federico Chiesa?
Le più lette
1 L'allarme di Rovella e le spiegazioni del Capitano fanno luce sul nuovo corso azzurro e su cosa davvero non ha funzionato con Spalletti. Cosa succede a Federico Chiesa?
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile