Arsenal, Arteta: "Stasera abbiamo visto alcuni dei nostri momenti migliori in questa stagione"

Nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League tra Arsenal e Olympiacos, i Gunners si sono presi una prima "rivincita" rispetto alla stessa sfida andata in scena lo scorso anno. Con la vittoria per 3-1 sul campo del Pireo, la squadra di Mikel Arteta ha messo da parte un buon vantaggio per affrontare con più tranquillità la gara di ritorno all'Emirates Stadium. Il tecnico dei londinesi ha commentato a BT Sport la prestazione dei suoi:

"Abbiamo concesso un gol mentre cercavamo di costruire l'azione da dietro, ma nel complesso è stata una gara molto positiva. Dobbiamo smettere di commettere questi errori. Si tratta di quando giochiamo la palla: dobbiamo imparare a capire quando possiamo farlo.

Probabilmente stasera abbiamo visto alcuni dei migliori momenti dell'Arsenal in questa stagione, per come abbiamo attaccato gli spazi e per come i giocatori hanno dialogato tra loro.

C'è ancora una partita da giocare e in questa competizione, con avversari di questo livello, può succedere qualsiasi cosa, perciò dovremo essere preparati. La reazione dopo il pareggio? E' già successo in alcune gare e deve diventare un'abitudine. Quando sei in grado di reagire in ogni circostanza, non importa la delusione del momento: se la squadra sa affrontare la situazione è molto incoraggiante".