Il Lens si schianta contro il Lilla e perde 3-0: si complica la lotta per la Ligue 1 con il PSG

Finisce con un clamoroso 3-0 lo scontro diretto tra Lilla e Lens, con i sangs et ors letteralmente spazzati via dai dogues. Risultato netto, privo di errori e con tanto di porta inviolata. Ma soprattutto le reti di Haraldsson, Correia e Fernandez-Pardo permettono di scavalcare il Marsiglia in classifica con un punto in più, al terzo posto, frenando bruscamente la corsa al titolo di Ligue 1 degli avversari di questa sera. Ma con il +4 del PSG capolista, con una gara in meno, i giochi sembrano già conclusi a meno di colpi di scena.

Prima di Lilla-Lens sono arrivati tre punti molto preziosi per il Rennes. Gli uomini di Franck Haise si sono imposti per 4-3 sul Brest e sono ancora totalmente coinvolti nella corsa per l'Europa. I rennesi invece sono risaliti al sesto posto con 47 punti, i medesimi del Lione di Fonseca.

LIGUE 1 - 28ª GIORNATA

Venerdì 3 aprile

Paris Saint-Germain - Tolosa 3-1

Sabato 4 aprile

Strasburgo - Nizza 3-1

Brest - Rennes 3-4

Lilla - Lens 3-0

Domenica 5 aprile

Angers - Lione

Le Havre - Auxerre

Lorient - Paris FC

Metz - Nantes

Monaco - Marsiglia

Classifica

1. Paris Saint-Germain 63

2. Lens 59

3. Lilla 50

4. Marsiglia 49

5. Lione 47

6. Rennes 47

7. Monaco 46

8. Strasburgo 43

9. Tolosa 37

10. Lorient 37

11. Brest 36

12. Angers 32

13. Paris FC 31

14. Le Havre 27

15. Nizza 27

16. Auxerre 22

17. Nantes 17

18. Metz 14

Marcatori

16 reti: Panichelli (Strasburgo), Lepaul (Rennes)

15 reti: Greenwood (Marsiglia)

12 reti: Edouard (Lens)