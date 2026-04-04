Il Lens si schianta contro il Lilla e perde 3-0: si complica la lotta per la Ligue 1 con il PSG
Finisce con un clamoroso 3-0 lo scontro diretto tra Lilla e Lens, con i sangs et ors letteralmente spazzati via dai dogues. Risultato netto, privo di errori e con tanto di porta inviolata. Ma soprattutto le reti di Haraldsson, Correia e Fernandez-Pardo permettono di scavalcare il Marsiglia in classifica con un punto in più, al terzo posto, frenando bruscamente la corsa al titolo di Ligue 1 degli avversari di questa sera. Ma con il +4 del PSG capolista, con una gara in meno, i giochi sembrano già conclusi a meno di colpi di scena.
Prima di Lilla-Lens sono arrivati tre punti molto preziosi per il Rennes. Gli uomini di Franck Haise si sono imposti per 4-3 sul Brest e sono ancora totalmente coinvolti nella corsa per l'Europa. I rennesi invece sono risaliti al sesto posto con 47 punti, i medesimi del Lione di Fonseca.
LIGUE 1 - 28ª GIORNATA
Venerdì 3 aprile
Paris Saint-Germain - Tolosa 3-1
Sabato 4 aprile
Strasburgo - Nizza 3-1
Brest - Rennes 3-4
Lilla - Lens 3-0
Domenica 5 aprile
Angers - Lione
Le Havre - Auxerre
Lorient - Paris FC
Metz - Nantes
Monaco - Marsiglia
Classifica
1. Paris Saint-Germain 63
2. Lens 59
3. Lilla 50
4. Marsiglia 49
5. Lione 47
6. Rennes 47
7. Monaco 46
8. Strasburgo 43
9. Tolosa 37
10. Lorient 37
11. Brest 36
12. Angers 32
13. Paris FC 31
14. Le Havre 27
15. Nizza 27
16. Auxerre 22
17. Nantes 17
18. Metz 14
Marcatori
16 reti: Panichelli (Strasburgo), Lepaul (Rennes)
15 reti: Greenwood (Marsiglia)
12 reti: Edouard (Lens)
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