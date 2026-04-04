Galatasaray a un punto, lotta al titolo riaperta: festa per Onana e Trabzonspor negli spogliatoi

È bastata una vittoria, ma di quelle pesanti, in uno scontro diretto tra seconda e prima della classe in Super Lig per riaprire la corsa al titolo. Il Trabzonspor di Andre Onana, ex portiere dell'Inter, ha saputo valicare in casa il Galatasaray per 2-1 in occasione della 28ª giornata di campionato. Risultato, questo, che ha permesso di accorciare sui giallorossi a -1 e mettere il fiato sul collo alla capolista, a sei giornate dalla fine.

Un successo che ha fatto scattare tutto il Papara Park, con i giocatori del Trabzonspor riuniti nel cerchio di centrocampo per seguire il ritmo dei cori e dei tamburi dei tifosi. Felicità assoluta da parte di tutti i componenti dello staff tecnico, in mezzo alla festa poi traslocata negli spogliatoi. Urla, spintoni, cori a squarciagola per celebrare il trionfo che di fatto ha impedito al Galatasaray di scappare in solitaria.

Al momento il Trabzonspor ha 63 punti in classifica, mentre il Cimbom di Mauro Icardi e Noa Lang si trova solamente ad un punto. Il gap si è ridotto, la lotta ora entra nel vivo. Mentre Osimhen è mancato all'appello dei convocati oggi per il big match di campionato dopo l'infortunio all'avambraccio riportato in Champions League ad Anfield contro il Liverpool.