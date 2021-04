Atletico Madrid, Simeone: "Per un calciatore è fondamentale giocare anche con la nazionale"

Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, alla vigilia della sfida contro il Siviglia è intervenuto in conferenza stampa: "I nazionali sono rientrati con entusiasmo e stanno lavorando bene. Per me è importante per un calciatore andare in nazionale, lo aiuta. Siviglia è un posto speciale per me, ho grandi ricordi della mia carriera legati al Siviglia, quando c'erano Maradona o Bilardo. E' chiaro che per me è una gara speciale".