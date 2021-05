Atletico, Real e Barcellona: la lotta al titolo in Spagna sembra quasi una corsa a perdere

Mentre Bundesliga, Serie A e Premier League hanno già trovato il nuovo (in Germania vecchio) padrone, Ligue 1 e LaLiga sono più incerte che mai, anche se il destino è tutto nelle mani del Lille di Galtier e dell'Atletico di Simeone. I colchoneros sono stati graziati per ben tre volte nelle ultime due settimane: prima il Barcellona ha mancato il sorpasso perdendo clamorosamente in casa contro il Granada, poi non è riuscito a vincere lo spareggio di sabato. E ieri è arrivato anche il pareggio del Real Madrid contro il Siviglia: se la squadra di Zidane avesse vinto, sarebbe andata in vetta e sarebbe stata artefice del proprio destino.

Sembra quasi una corsa a perdere, in un campionato che è arrivato alla terzultima giornata e che potrebbe far vivere ancora emozioni fortissime. Anche perché le tre formazioni in lotta per il titolo non sembrano attraversare un momento straordinario, dopo una stagione (e in generale un ultimo anno) massacrante. Barça e Real hanno dovuto far fronte a una marea di problemi, l'Atletico non è stato più fortunato e si è difeso con tutte le sue forze. L'impressione, però, è che le maggiori recriminazioni alla fine possano essere dei blaugrana, che più di tutti hanno avuto la possibilità di uccidere il torneo, ma che alla fine pagheranno il peggior rendimento negli scontri diretti.