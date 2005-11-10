Borussia Dortmund, arriva il rinnovo di Niko Kovac: nuovo contratto fino al 2029

Il Borussia Dortmund e Niko Kovac proseguiranno insieme il loro percorso. Il club tedesco ha annunciato il rinnovo del contratto dell’allenatore croato, che ha firmato un nuovo accordo valido fino al 30 giugno 2029. Insieme a lui resteranno anche i due assistenti Robert Kovac e Filip Tapalovic.

La decisione conferma la fiducia della dirigenza nei confronti del tecnico 54enne, arrivato sulla panchina giallonera nella primavera del 2025, quando la squadra occupava l’undicesimo posto in Bundesliga. Kovac è riuscito a rilanciare il BVB, conquistando la qualificazione alla Champions League nell’ultima giornata della stagione 2024/25 e guidando poi la squadra al secondo posto in campionato, con 73 punti, il quinto miglior bottino nella storia del club: "Con Niko Kovac siamo sulla strada giusta da quando ha assunto l’incarico. Ha sviluppato costantemente la squadra ed è molto apprezzato all’interno del club. Il rinnovo è un segnale chiaro di continuità e stabilità", ha dichiarato il direttore sportivo Lars Ricken.

Anche l’amministratore delegato Carsten Cramer ha sottolineato il forte legame dell’allenatore con il Borussia Dortmund: "Niko si identifica molto con il BVB ed è una figura perfettamente adatta al nostro club". I numeri confermano il rendimento del tecnico croato: in 53 partite di Bundesliga alla guida del Dortmund ha conquistato 114 punti, con una media di 2,15 punti a gara, la più alta mai registrata da un allenatore nella storia del club. "Abbiamo tracciato una direzione chiara per il futuro e gettato basi importanti per la crescita. Non vogliamo fermarci sui risultati ottenuti, ma continuare a migliorare ogni giorno", ha commentato Kovac dopo il rinnovo.