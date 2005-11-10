Borussia Dortmund, Kovac: "Ci siamo svegliati solo dopo il gol del Bodo, ma era tardi"

L’allenatore del Borussia Dortmund, Niko Kovac, ha criticato duramente la mancanza di passione e intensità della sua squadra dopo la deludente sconfitta per 1-0 in casa del Bodø/Glimt in Champions League, decisa nella ripresa da un gol di Fredrik Sjøvold. Intervistato da DAZN dopo il fischio finale, il tecnico croato ha ammesso con trasparenza la superiorità degli avversari per gran parte dell'incontro: "In sostanza non siamo entrati in partita fino a quando non abbiamo subito il gol. Nel primo tempo non abbiamo giocato con la passione, l’intensità o il calcio necessari per vincere. È stato solo dopo la quadrupla sostituzione che siamo entrati meglio in partita e ne abbiamo preso un po’ il controllo. Ma fino a quel momento l’avversario è stato chiaramente la squadra migliore. Quindi non possiamo lamentarci, abbiamo meritato di perdere".

L’ampio turnover scelto da Kovac per la trasferta norvegese non ha pagato e, pur prendendosi la piena responsabilità delle sue scelte, l'allenatore non ha nascosto l'amarezza per l'atteggiamento dei singoli e le carenze tattiche della manovra: "Alla fine ogni singolo giocatore della nostra rosa ha le qualità per scendere in campo, ma oggi non ha funzionato: devo dirlo con grande chiarezza. Sono io il responsabile: ho scelto io la squadra, ma oggi è semplicemente mancata la passione.

Loro hanno fatto molto meglio di noi e per questo sono andati con merito in vantaggio. Solo allora ci siamo svegliati, ma a quel punto era troppo tardi. Oggi non abbiamo fatto per niente bene con il pallone tra i piedi. Loro sono stati molto più rapidi, più agili e hanno attaccato gli spazi alle nostre spalle molto meglio di noi. Abbiamo giocato solo palla sui piedi, mai in profondità: se non giochi dietro la linea difensiva, non puoi allargare gli avversari o far saltare il loro assetto".