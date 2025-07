Ufficiale Carlos Vinicius torna in Brasile. L'ex attaccante del Napoli ha firmato col Gremio

Il Gremio ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante Carlos Vinicius, 30 anni, che arriva per rinforzare la rosa guidata da Mano Menezes in vista della seconda parte di stagione. Il centravanti ha firmato un contratto valido fino al 31 dicembre 2026.

Originario di Bom Jesus das Selvas, nello stato di Maranhão, Carlos Vinícius è cresciuto nei settori giovanili di Santos e Palmeiras, prima di esordire tra i professionisti con la Caldense (MG). Successivamente ha militato nel Grêmio Anápolis (GO), trampolino di lancio per la sua avventura in Europa.

Nel 2018 si è messo in luce con la maglia del Real SC, in Portogallo, meritandosi il trasferimento al Napoli. Un'esperienza poco fruttuosa, che ha portato alla cessione al Rio Ave prima di esperienze in club prestigiosi come il Monaco, il Benfica - dove ha vissuto la sua miglior stagione da capocannoniere della Primeira Liga 2019/20 - e il Tottenham, in Premier League.

Nel PSV Eindhoven ha conquistato la Coppa d’Olanda 2021/22, prima di trasferirsi al Fulham, e successivamente al Galatasaray, con cui ha vinto il campionato turco e la Supercoppa nazionale nella stagione 2023/24. Vinícius porta al Grêmio esperienza internazionale e capacità realizzative, e si candida a essere un nome di peso per il reparto offensivo del Tricolor.