Cazorla al 92' fa esultare Xavi: l'Al Sadd è a una vittoria dal trionfo in campionato

Ci ha pensato Santi Cazorla, al 92', a regalare all'Al Sadd di Xavi l'ennesima vittoria in campionato. Un match, quello contro l'Al Arabi, che sembrava perso: al 90' il risultato premiava gli ospiti, in vantaggio 2-1. Poi però sono arrivate le reti del solito, implacabile Bounedjah e dello spagnolo, con una staffilata imparabile per il portiere avversario. L'Al Sadd è ora a un solo successo dal trionfo in campionato: a cinque turni dalla fine, il vantaggio sulla seconda in classifica (l'Al Duhail) è di 13 punti.