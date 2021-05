Chelsea, Tuchel esalta Mason Mount: "Un esempio per tutti i calciatori inglesi"

Nel corso della conferenza della vigilia della gara contro il Manchester City, il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato di Mason Mount e di Phil Foden. "E' un esempio di come i giovani talenti, di come i giovani inglesi, debbano essere. Sono degli esempi straordinari: non posso parlare per Foden ma per Mason sì. E' straordinario, pazzesco, in quanto a mentalità, etica del lavoro e umiltà".