Ufficiale Colpo del New York City FC: Mercau firma fino al 2029, all'Elche ben 8 milioni

Il New York City FC ha ufficializzato l’acquisto dell’argentino Nicolás Fernández Mercau, proveniente dall’Elche. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2029 e sarà presto a disposizione della squadra americana, ereditando il ruolo dell'ex atalantino Maxi Moralez.

Mercau, classe 1999, è un acquisto intelligente per il NYCFC. In Spagna ha contribuito alla promozione dell’Elche in Liga, chiudendo la sua miglior stagione nel 2023/24 con 7 gol e 10 assist in tutte le competizioni. Dopo essere stato impiegato prevalentemente come esterno sinistro e terzino, ha brillato nel suo primo anno da numero 10, dimostrando visione di gioco, intelligenza tattica e incisività in zona gol.

La sua versatilità sarà un’arma preziosa: può infatti ricoprire tutti i ruoli sulla corsia mancina, rappresentando anche una risorsa in caso di infortuni o rotazioni. Con l’arrivo dell’argentino, NYCFC guadagna anche un nuovo Designated Player, approfittando del prestito di Talles Magno. Intervistato dal sito ufficiale del club, Mercau si è descritto così: "Mi piace avere la palla, attaccare e andare in zona gol. Amo il calcio e cerco di trasmettere questa gioia in campo, sia in fase offensiva che difensiva".