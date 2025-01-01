Ufficiale Celar lascia il QPR. L'ex attaccante di Roma e Cremonese va in prestito al Dusseldorf

Il Fortuna Düsseldorf ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante sloveno Zan Celar, ingaggiato in prestito dai Queens Park Rangers, club della Championship inglese. L’accordo prevede anche un’opzione per l’acquisto a titolo definitivo. Il 25enne nazionale sloveno indosserà la maglia numero 9.

Celar, 17 presenze con la propria nazionale, è un centravanti classico, abile nel gioco aereo e nell’attacco alla profondità. Nell’estate 2024 si era trasferito a Londra ai QPR, dove però, complice un infortunio, ha collezionato soltanto 24 presenze ufficiali con due reti. Ben diverso il bilancio con la maglia del Lugano, dove si era imposto come uno dei migliori bomber della Super League svizzera: 40 gol in 95 partite, laureandosi addirittura capocannoniere nel 2023/24. Cresciuto nel Maribor, Celar aveva mosso i primi passi all’estero con la Roma, con cui debuttò in Serie A, prima di accumulare esperienza con Cittadella e Cremonese.

Soddisfatto il dirigente Klaus Allofs, membro del CdA: "Seguiamo Celar dai tempi dei suoi successi in Svizzera. Con il suo arrivo abbiamo colmato l’ultimo tassello in attacco: insieme a Cedric Itten e Danny Schmidt siamo ben coperti per il futuro".

Il direttore sportivo Christian Weber ha aggiunto: "Zan è un vero numero nove, un finalizzatore che sa muoversi bene anche sulla linea del fuorigioco per colpire in contropiede. Siamo convinti che ritroverà qui la sua vena realizzativa". Lo stesso Celar si è detto entusiasta: Sono molto felice di essere al Fortuna. Non vedo l’ora di debuttare e di aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi".