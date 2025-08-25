Ufficiale Nuova squadra per Lazar Markovic. L'ex prodigio del calcio serbo giocherà a Limassol

L’Apollon Limassol ha annunciato ufficialmente la conclusione dell’accordo con il centrocampista serbo Lazar Markovic, che ha superato con successo tutte le visite mediche previste. Classe 1994, Markovic vanta una carriera lunga e ricca di esperienze in diversi campionati europei e internazionali. Cresciuto nel Partizan Belgrado, il serbo si è fatto notare sin da giovane per tecnica e rapidità, attirando l’interesse di grandi club. La sua carriera lo ha portato a vestire le maglie di Benfica, Liverpool, Fenerbahçe, Sporting Lisbona, Hull City, Anderlecht e Fulham, accumulando esperienza di alto livello in campionati diversi.

Nel 2019 è tornato al Partizan, prima di affrontare nuove sfide in Turchia con Gaziantep e Trabzonspor. L’ultima stagione lo ha visto protagonista negli Emirati Arabi Uniti con il Baniyas, dove ha contribuito con la sua esperienza internazionale a rafforzare il reparto offensivo della squadra.

Con il suo arrivo a Cipro, Markovic porta con sé un bagaglio di esperienza che sarà prezioso per l’Apollon. Il club ha espresso entusiasmo per il suo arrivo, sottolineando come il serbo rappresenti un innesto di qualità e maturità, pronto a dare il suo contributo sia in campionato sia nelle competizioni internazionali. "Il club e i tifosi accolgono Marković a braccia aperte, augurandogli ogni successo con la maglia bianco-blu, nella speranza che la sua esperienza e il talento possano essere determinanti per le ambizioni dell’Apollon nella nuova stagione".