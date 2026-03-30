Continuano i contatti tra il Tottenham e De Zerbi: per gli Spurs è la prima scelta
Sono ore cruciali per vedere Roberto De Zerbi al Tottenham. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i contatti tra le parti stanno andando avanti e gli Spurs lo ritengono il candidato ideale per un progetto a lungo termine. Gli anni di contratto che sono stati offerti al tecnico sarebbero 5, ora tocca a lui decidere se accettare oppure rifiutare l'offerta, con gli inglesi che a quel punto virerebbero su un altro profilo.
L'esperienza al Marsiglia ha coinvolto De Zerbi totalmente, ma l'italiano ha chiaramente voglia di tornare a fare il suo lavoro. Le perplessità erano legate alla situazione attuale del Tottenham, però il tempo stringe e l'occasione che gli si è presentata potrebbe essere troppo ghiotta per essere rifiutata. Dopo Antonio Conte, un tecnico italiano potrebbe tornare a sedersi sulla panchina dei londinesi.
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