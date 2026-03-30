TMW Tottenham nuova scommessa di De Zerbi: situazione tosta. E non è un gran trampolino di lancio

Roberto De Zerbi non sceglie sfide facili. È un tratto distintivo della carriera del tecnico bresciano: quando il calcio italiano lo aspettava al salto verso l’alto, lo fece di lato, trasferendosi allo Shakthar Donetsk. Dopo aver fatto brillare il Brighton, non ha atteso la chiamata di una big della Premier League, ma sposato la causa dell’Olympique Marsiglia. Oggi, quella “grande” inglese è arrivata, ma è in una situazione disperata.

De Zerbi è infatti molto vicino ad accettare la corte del Tottenham, che ha salutato Igor Tudor. Difficile dire di no: tra soldi e progetto che gli affiderebbero, gli Spurs restano una meta ambita. Certo, sarebbe l’ennesima scommessa della carriera dezerbiana. In primis per la situazione che dovrebbe affrontare: gli Spurs sono attualmente quartultimi nella classifica della Premier League, con un punto di vantaggio sul West Ham in zona retrocessione. A sette giornate dalla fine, anche il calendario non è dei più semplici, per quanto non impossibile: spaventano soprattutto le trasferte in casa di Aston Villa e Chelsea, formazioni in corsa per la Champions League. Per un po’ di tempo, inoltre, non avrebbe il portiere titolare, Vicario, reduce da una piccola operazione per ernia.

Al di là della situazione stagionale, il Tottenham negli ultimi anni non è mai stato un grandissimo trampolino di lancio per gli allenatori. In questa stagione ha “bruciato” Frank e Tudor, ma anche il buon Postecoglu è ripartito dal pur ambizioso Nottingham Forest. Conte e Mourinho non avevano certo bisogno di essere lanciati, ma non hanno vissuto stagioni facili. Tra di loro, il portoghese Nuno Espirito Santo, che dopo il Tottenham è andato in Arabia Saudita. La grande eccezione è Mauricio Pochettino, chiamato dal PSG dopo i cinque anni londinesi, ma per i suoi predecessori Tim Sherwood e André Villas-Boas il Tottenham è stata l’ultima avventura in Premier League. Il portoghese, dopo Zenit, Shanghai e Marsiglia, si è rilanciato in tempi recenti come presidente del Porto. Magari gli Spurs portano fortuna in altre vesti.