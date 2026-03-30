TMW Roma, tegola Wesley: c'è lesione. I tempi di recupero e quante partite salterà

Non arrivano buone notizie per la Roma e per Wesley. La risonanza magnetica e l’ecografia a cui si è sottoposto il laterale brasiliano hanno confermato i sospetti: lesione muscolo tendinea del bicipite femorale destro.

I tempi di recupero stimati per il ritorno in campo sono di circa 4 settimane. Wesley, di conseguenza, salterà sicuramente le prossime partite di campionato con Inter (5 aprile), Pisa (10 aprile), Atalanta (18 aprile) e probabilmente anche Bologna (25 aprile).

Da capire se potrà essere a disposizione di Gian Piero Gasperini già per la gara con i rossoblù o per quella successiva con la Fiorentina, in programma nel weekend del 3 maggio. Recupero permettendo, ovviamente.