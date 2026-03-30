Ufficiale Dopo Goretzka, un altro addio a fine stagione per il Bayern: Guerreiro lascerà i bavaresi

Dopo Goretzka, anche Raphael Guerreiro lascerà il Bayern Monaco al termine di questa stagione, alla scadenza naturale del contratto. Lo rende noto il club bavarese con un comunicato ufficiale.

Max Eberl, direttore sportivo del club, ha ringraziato pubblicamente Guerreiro per i suoi anni all'Allianz Arena: "Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a Rapha per il tempo che ha trascorso con noi: abbiamo sempre potuto contare su di lui in campo, ed è una di quelle persone che arricchiscono qualsiasi spogliatoio. Le nostre conversazioni con lui sono state costruttive e basate sulla fiducia e sulla reciproca comprensione. Ora ci concentriamo, insieme a lui, sui nostri obiettivi per il resto della stagione: c'è ancora molto che vogliamo raggiungere insieme".

Arrivato al Bayern nell'estate 2023, a titolo gratuito, Guerreiro con i bavaresi ha raccolto 89 presenze, segnando 12 reti.