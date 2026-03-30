TMW Probabile formazione Italia: squadra che vince non si cambia, Gattuso conferma l'11

Nessun cambio di formazione, al massimo qualcosa in panchina. La rifinitura svolta quest'oggi a Coverciano ha confermato che l'intenzione del commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso è quella di confermare l'undici iniziale scelto per la gara di giovedì sera contro l'Irlanda del Nord vinta 2-0. Tra i pali spazio a Donnarumma, capitano che guiderà una difesa composta da Mancini, Bastoni e Calafiori. Gli esterni nel 3-5-2 saranno Politano e Dimarco, mentre in mezzo al campo spazio e Barella e Tonali con Locatelli in cabina di regia nettamente favorito su Cristante.

E l'attacco? In questi giorni s'è parlato molto di un possibile inserimento nell'undici iniziale di Pio Esposito visto il suo impatto nel match di giovedì, ma il centravanti dell'Inter anche domani in Bosnia, allo stadio Bilino Polje di Zenica, subentrerà a gara in corso. Mateo Retegui e Moise Kean comporranno l'attacco che sfiderà fin dall'inizio Edin Dzeko e compagni.

Probabile formazione Italia (3-5-2) - Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Caprile, Scalvini, Gatti, Buongiorno, Cambiaso, Frattesi, Cristante, Pisilli, Spinazzola, Raspadori, Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

La squadra in questi minuti è a pranzo nel Centro Tecnico Federale di Coverciano. Alle 16.30 decollerà da Firenze destinazione Bosnia, poi stasera alle 19.00 il walk around e quindici minuti più tardi la conferenza stampa di Gennaro Gattuso con Gianluigi Donnarumma.