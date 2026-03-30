Dzeko e l'esultanza di Dimarco: "Serve intelligenza, anche io non volevo giocare con l'Italia"

"Meno male che il focus si è spostato dall'altra parte, è normale”. Edin Dzeko, ex compagno di squadra di Federico Dimarco all’Inter, chiude ogni tipo di polemica per l’esultanza di alcuni azzurri alla vittoria della Bosnia, nella conferenza stampa della vigilia: ”Ognuno ha le proprie preferenze, con chi vuole giocare e chi non vuole. Bisogna essere intelligenti, soprattutto oggi con i social network, perché ogni cosa può scivolare in una diversa direzione. Però per me è tutto normale".

Dzeko si è soffermato su questo tema in un altro passaggio: "Abbiamo visto tutti quello che è successo. Ti dico sinceramente che è una cosa normalissima. Come ho detto prima tutti noi abbiamo le preferenze. Forse la mia era di non giocare contro l'Italia in questa finale. Non posso esultare perché ci gioco contro. Però ovviamente oggi bisogna essere attenti, con i social tutto diventa normale, si ingigantisce come questa. L'abbiamo vista.

L'Italia non voleva giocare in Galles, non so perché. Noi siamo andati lì, senza paura, e abbiamo vinto. Non so perché l'Italia deve avere paura di Galles o Bosnia. È una Nazionale incredibile, che ha vinto quattro Mondiali, se ha paura di giocare in Galles qualcosa non funziona. Forse dobbiamo vedere anche in questo modo che possono soffrire in questa partita. Si giocano tanto dopo due Mondiali persi. Vuol dire che hanno paura. Dimarco mi ha scritto che non voleva offendere nessuno, gli ho risposto di che parliamo, non ci sono problemi".

La conferenza stampa di Dzeko.