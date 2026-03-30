Roberto De Zerbi al Tottenham? Gli Spurs e un legame storico con l'Italia

Jimmy Greaves fu, alla sua epoca, il giocatore più pagato da un club inglese. Nel 1961, il Tottenham sborsò 99.999 sterline per strapparlo al Milan, che in estate lo aveva acquistato dal Chelsea: breve ma intensa la sua avventura in rossonero, 9 gol in 10 partite di Serie A, nonostante una scintilla mai scattata con Nereo Rocco. Oggi gli Spurs valutano l’ingaggio di Roberto De Zerbi, tecnico bresciano che confermerebbe l’ottimo rapporto, storico, tra il club di Londra Nord e il nostro Paese.

Negli anni ’90, il grande protagonista fu Paul Gascoigne. “Gazza” arrivò alla Lazio proprio dal Tottenham nel 1992: seguirono tre anni di genio e sregolatezza, per un giocatore rimasto nel cuore nei tifosi biancocelesti, nonostante la discontinuità. Negli anni, a consolidare il legame tra Spurs e Italia sono seguiti diversi affari: Lamela, Iago Falque, Eriksen, Romero. Se De Zerbi accetterà la corte dei londinesi, troverà ad aspettarlo i connazionali Destiny Udogie e Guglielmo Vicario.

È soprattutto tra campo e panchina, però, che negli ultimi anni il Tottenham ha parlato italiano. Dal 2021 al 2023 alla guida dei londinesi c’è stato Antonio Conte, nell’unica parentesi non vincente della sua carriera, seguito da un breve periodo ad interim del suo vice Stellini. Dopo l’addio alla Juventus, la società inglese è stata del resto la “casa” di Fabio Paratici, oggi direttore sportivo della Fiorentina, approdato a Londra proprio nel 2021 e poi rimasto, con un intermezzo di un paio di anni dovuto alla squalifica federale, fino a inizio 2026.