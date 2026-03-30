Doumbia sogna l'Italia, ma la Costa d'Avorio lo corteggia. E mette sul piatto il Mondiale

Fra i punti di forza del Venezia capolista in Serie B c'è senza dubbio il centrocampista Issa Doumbia, prelevato nel 2024 dall'AlbinoLeffe dove era cresciuto, con con sei gol e cinque assist in 31 presenze si sta confermando fra i migliori interpreti del ruolo dopo che nella passata stagione aveva già mostrato buone cose in Serie A sotto la guida di Eusebio Di Francesco (24 presenze totali).

Fra presente e futuro

Con Giovanni Stroppa il classe 2003 ha fatto un ulteriore passo in avanti tanto da attrarre l'interesse di diversi club italiani ed esteri già nel mercato di gennaio: Southampton e Wolverhampton in Inghilterra, Club Brugge in Belgio e Celtic Glasgow in Scozia. Per quanto riguarda il nostro paese Doumbia era invece stato messo sotto osservazione dall'Udinese con anche Roma, Inter e Milan che ne stanno studiando i progressi in vista delle prossima stagione anche se il Venezia, qualora dovesse arrivare la promozione in Serie A, farà di tutto per trattenerlo salvo l'arrivo di un'eventuale maxi offerta che cambierebbe la carte in tavola.

Che nazionale?

Sul futuro del giocatore incombe anche la scelta della nazionale da rappresentare. Doumbia finora ha vestito la maglia dell'Italia a livello giovanile, tre presenze con l'Under 21, e un giorno vorrebbe vestire anche quella azzurra della nazionale maggiore che attualmente è impegnata nel play off per il Mondiale di questa estate. Come riferisce Tuttoveneziasport.it intanto la Costa d'Avorio lo starebbe corteggiando per provare a fargli cambiare idea e averlo a disposizione proprio per quel Mondiale in Nord-Centro America a cui la formazione africana si è qualificata. Un'opportunità importante che potrebbe pesare nella scelta del classe 2003 che sarà chiamato nei prossimi mesi a sciogliere anche questo nodo.