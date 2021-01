Courtois come Chilavert? Il portiere si allena con i calci di punizione, tifosi in estasi

Un video di Thibaut Courtois sta facendo il giro dei social in Spagna. Stavolta, però, non sono protagoniste le tante parate del portiere belga, ma una serie di tiri da fermo (senza barriera) eseguiti dal numero uno del Real Madrid, che dimostra di avere un piede "caldissimo" e di essere molto preciso. Qualcuno, addirittura, si chiede se possa essere il nuovo Chilavert, diventato famoso anche e soprattutto per i tanti gol realizzati in carriera su punizione e rigore.