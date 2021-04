È nata la Superlega! Il Frente Atletico: "Torneo voluto dal mafioso Perez. L'Atletico ci ripensi"

vedi letture

Con un lunghissimo comunicato e diversi post sui propri canali social il Frente Atletico, il più importante gruppo ultras dell'Atletico Madrid, ha chiesto alla società di ripensare alla propria partecipazione alla Superlega europea poiché la scelta di affiancare i nemici Real Madrid in questo progetto va contro l'identità del club. Il Frente inoltre ribadisce il proprio odio contro il calcio moderno e le sue aberrazioni:

“Come Frente Atletico vogliamo dire la nostra opinione rispetto all’annunciata Superlega europea, creata da qual mafioso di Florentino Perez per il suo club. Come tifosi rifiutiamo apertamente che il nostro club giochi in una competizione che va contro il calcio tradizionale e rafforza l’idea del calcio come business duro e puro. (…) Questo club, che trasmetteva il fatto di sentirsi orgoglioso di non essere come il nostro eterno nemico, ora sta diventando esattamente quello che ha criticato in questi quattro anni. Osserviamo con preoccupazione la deriva che ha preso questo club che sembra deciso a perdere la propria identità per qualcosa di non necessario. - si legge ancora nel lungo comunicato – Come Frente Atletico invitiamo l’Atletico Madrid a ripensare alla sua partecipazione a una Superlega Europea creata da Florentino Perez che lascia da parte la competizione domestica, e tornare alla nostra identità. (…) Ricordiamo che la storia si ripete e che la Coppa dei Campioni, fu co-fondata da Santiago Bernabeu ingannando le istituzioni nazionali. Questa competizione finì per essere assorbita in seguito dalla mafiosa UEFA, sostenendo sempre gli interessi del suo fondatore con curiosi e continui cambi di formato”.

Dejen de prostituir este sentimiento tan puro @Atleti. ¡Nosotros seguiremos luchando contra todo y contra todos! #QueVuelvaNuestroEscudo #odioeternoalfutbolmoderno pic.twitter.com/1PyBWhOh9j — Frente Atlético (@FA82Oficial) April 19, 2021