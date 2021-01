Il Bayern fa sul serio per Upamecano: primi contatti tra Flick e il difensore francese

Dayot Upamecano è l'obiettivo numero uno del Bayern Monaco per sostituire David Alaba, che non rinnoverà il suo contratto e si libererà il prossimo primo luglio. Il difensore del Lipsia piace anche in Premier League ma il club bavarese avrebbe già tentato i primi approcci: secondo Kicker, ci sarebbe stato addirittura un contatto tra Hansi Flick e il francese, che potrebbe trasferirsi per una cifra intorno ai 45 milioni.