Ufficiale Il Newcastle prende il re dei calci piazzati: Mark si unisce allo staff di Howe

Il re dei calci piazzati arriva al Newcastle per sfruttare al meglio un'arma spesso sottovalutata ma fondamentale nel calcio moderno. I Magpies hanno annunciato l'ingaggio di Martin Mark come nuovo allenatore della prima squadra specializzato proprio in questo fondamentale. Una mossa che testimonia la volontà dii Eddie Howe di curare ogni dettaglio per puntare sempre più in alto in Premier League e nelle competizioni europee.

Mark, un talento emergente di soli 31 anni, arriva dal FC Midtjylland, squadra danese con cui ha dimostrato un'efficacia impressionante. Nella scorsa stagione, infatti, ben 27 dei 60 gol totali del Midtjylland sono arrivati da situazioni di palla inattiva, un dato che evidenzia la sua profonda competenza e l'impatto diretto del suo lavoro. Con lui, tra le altre cose, il club danese ha anche raggiunto la fase a gironi di Europa League, a riprova dell'importanza strategica che i calci piazzati possono rivestire a certi livelli.

Il nuovo collaboratore si unirà immediatamente allo staff tecnico di Eddie Howe e sarà già a disposizione per la prossima amichevole di lusso contro il Celtic. Un innesto mirato che potrebbe fornire al Newcastle un vantaggio competitivo significativo, trasformando ogni calcio d'angolo o punizione in una potenziale occasione da gol.