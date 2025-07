Ufficiale Il Paris FC comincia a fare sul serio: dal Porto arriva il difensore Otavio

Il Paris FC ha annunciato l’ingaggio del giovane difensore centrale Otavio Ataíde da Silva, proveniente dal Porto. Il brasiliano, classe 2002, ha firmato un contratto che lo legherà al club della capitale fino a giugno 2030.

Considerato uno dei difensori più promettenti della sua generazione, Otávio si è formato calcisticamente in Brasile prima di trasferirsi in Europa, al Famalicão, in Portogallo. Le sue qualità non sono passate inosservate e nel gennaio 2024 è stato acquistato dal Porto, dove si è presto affermato, collezionando 45 presenze ufficiali in meno di un anno. Difensore completo, Otávio si distingue per il senso della posizione, la maturità tattica e una struttura fisica imponente, caratteristiche che lo rendono un rinforzo importante per il Paris FC in vista di una stagione storica: quella del ritorno in Ligue 1.

Con questo acquisto, il club parigino dimostra ancora una volta la propria ambizione e la volontà di puntare su giovani talenti di respiro internazionale. "Il Paris FC dà il benvenuto a Otávio e gli augura il massimo successo con la nuova maglia", si legge nel comunicato.