Le aperture in Inghilterra - Schianto Liverpool, è crisi! Doppio problema per Guardiola

Sulle prime pagine inglesi di oggi, venerdì 22 gennaio 2021, si parla principalmente del ko del Liverpool in casa con il Burnley che interrompe la striscia positiva interna di 68 gare senza sconfitte (l'ultima ad aprile del 2017 contro il Crystal Palace). I Reds scivolano così al quarto posto della classifica. E Klopp litiga Sean Dyche, tecnico del Burnley, per un contrasto duro tra Fabinho e Barnes. Intanto problemi anche per Pep Guardiola che potrebbe rinunciare non solo al Kun Aguero, positivo al Covid, ma anche a De Bruyne (problema muscolare per lui) proprio contro il Liverpool.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Guardian: "68 and out. Burnley storm Anfield to end record run"

Mirror Sport: "Clash & Burn"

Star Sport: "Badly burner"

Daily Express: "Crash and Burn"