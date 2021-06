Le aperture inglesi - Nazionale in ginocchio per il Black Lives Matter. E Foden 'imita' Gazza

Sulle prime pagine inglesi di oggi, mercoledì 9 giugno 2021, si parla in particolare della Nazionale inglese e della scelta di combattere il razzismo provando a dare un segnale. La Nazionale ha scelto di inginocchiarsi in ogni gara per il Black Lives Matter. Poi, spazio alla scelta stilistica di Foden che ha riproposto il look di Gazza Gascoigne a Euro '96.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Daily Mail: "Exclusive interview Gascoigne"

The Guardian: "Henderson's vow"

Mirror Sport: "Boo...and we all lose"