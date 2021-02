Ligue 1, Lens e Rennes non si fanno male: al Bollaert-Delelis è 0-0

Non si fanno male Lens e Rennes in quello che era un vero e proprio scontro diretto per la zona Europa League. Al Bollaert-Delelis vince la noia, con i padroni di casa che fanno la gara ma non riescono a sbloccare la partita, perdendo così la possibilità di accorciare sul Monaco. Dall'altra parte il Lens gioca la sua gara perdendo però la chance di superare il Rennes in classifica ed agganciare il quinto posto.