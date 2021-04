Messi da record: eguagliato Sergio Ramos tra i giocatori con più presenze nel Clasico

Al di là di come andrà a finire la sfida di stasera, Lionel Messi è nella storia. L'attaccante del Barcellona eguaglia infatti Sergio Ramos come calciatore ad aver giocato più Clasico. Sono infatti 45, con quella di stasera, le sfide giocate contro il Real Madrid giocate dalla Pulce. L'aggancio è arrivato anche in virtù dell'assenza del difensore spagnolo. Seguono in classifica, con 42 Clasico a testa, Paco Gento, Manolo Sanchís e Xavi Hernández.